Под Энгельсом и на волжском острове нашли плантации с марихуаной

Саратовские правоохранители «накрыли» плантации с марихуаной. Подробности сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Трое жителей Энгельса на участке в одном из сел района и на замаскированной плантации на волжском острове выращивали травку. Сотрудники органов изъяли два килограмма готового продукта и 173 кг растений, а также оборудование для культивации и маскировочные сети.

В дальнейшем покровчане планировали сбыт выращенного. Заведены уголовные дела.

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