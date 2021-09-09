В Саратовской области прохладно и немного дождливо

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде на сегодня, 9 сентября.

В области облачность переменная. В северной половине местами ожидается небольшой дождь. Ветер веет с Запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 15-18 м/с. Термометры в течение дня покажут от 19 до 24 градусов тепла.

Ночью ветер скорректирует направление на северо-западное, а порывы поутихнут до 14 метров в секунду. Температура составит от 10 до 15 градусов выше нуля, в пониженных местах – до +5°С.

В Саратове сейчас +14°С. К 10 утра обещают +17°С, а максимально воздух прогреется до +21°C. Ночью температура опустится до +13°С. Ветер западный – от 4 до 7 метров в секунду, порывы – до 14 м/с. Переменная облачность к ночи сменится ясным небом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.