Жителю Энгельса КамАЗ оказался дороже троих детей

Житель Энгельса Саратовской области выплатил долг по алиментам только после ареста КамАЗа. Подробностями поделились в пресс-службе региональных судебных приставов.
36-летний мужчина должен был помогать содержать несовершеннолетних сына и двух дочерей. Деньги покровчанин отдавать не хотел и накопил долг в 170 тысяч рублей.
Пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении трех транспортных средств должника и арестовал его счета. Но эти меры не смогли заставить нерадивого папашу платить алименты. Тогда сотрудники УФССП вычислили местонахождение должника и арестовали его КамАЗ.
Только из любви к грузовику мужчина наконец-то оплатил долг.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.