Жителю Энгельса КамАЗ оказался дороже троих детей

Житель Энгельса Саратовской области выплатил долг по алиментам только после ареста КамАЗа. Подробностями поделились в пресс-службе региональных судебных приставов.

36-летний мужчина должен был помогать содержать несовершеннолетних сына и двух дочерей. Деньги покровчанин отдавать не хотел и накопил долг в 170 тысяч рублей.

Пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении трех транспортных средств должника и арестовал его счета. Но эти меры не смогли заставить нерадивого папашу платить алименты. Тогда сотрудники УФССП вычислили местонахождение должника и арестовали его КамАЗ.

Только из любви к грузовику мужчина наконец-то оплатил долг.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.