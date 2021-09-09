В Заводском два парня на «семерке» попали в больницу после ДТП на встречке

Авария в Заводском районе

Вчера, 8 сентября, в Заводском районе Саратова произошла авария, в которой пострадали два молодых человека, о чем информирует региональная автоинспекция.

Столкновение было зафиксировано в 10:00 напротив дома № 1 по улице Энтузиастов.

18-летний парень на «семерке» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ваз 2114, за рулем которого был 30-летний молодой человек.

В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир «семерки» получили травмы и были доставлен ы в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.