Михаил Мурашко отметил медленный темп вакцинации в Саратовской области

Глава минздрава Саратовской области Олег Костин

Сегодня, 9 сентября, глава саратовского минздрава Олег Костин высказался по поводу недавнего визита федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко в Саратовскую область.

- Он прошелся по самым ключевым точкам медицины: первичное звено, кардиохирургия, «скорая помощь». Были и замечания, которые мы учли, но шаг вперед сделан значительный: мы нанимаем новых фельдшеров, на линию встают новые машины, - рассказал Олег Костин.

Михаил Мурашко также особо отметил медленный темп вакцинации в Саратовской области.

- Только вакцинация сейчас сможет остановить повышенную смертность. Коронавирус отвлекает врачей от основной работы. Многие пожилые люди дезинформированы и не знают, что вакцина помогает спасти жизнь. Мы не можем наладить полноценную систему диспансеризации, потому что очень много людей болеет, - пояснил глава регионального минздрава.

В заключении своего сообщения Олег Костин в очередной раз призвал саратовцев активнее приходить на вакцинацию.

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