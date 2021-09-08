Валерий Радаев призвал сохранить сильные традиции советской медицины

Сегодня, 8 сентября, прошло заседание координационного совета по вопросам противодействия распространению коронавируса по территории Саратовской области.

Губернатор Валерий Радаев поднял тему эффективности взаимодействия поликлинического звена с населением. Вопрос рассмотрения замечаний со стороны граждан к невнимательному подходу в проведении диспансеризации глава региона поручил областному минздраву, представленному на совете первым замминистра Станиславом Шуваловым.

- Каждый врач должен знать и сопровождать своих пациентов. Такими традициями была сильна советская медицина. Лучшее из того, что было раньше, стоит сохранять. К тому же, в помощь медикам - электронные сервисы, - отметил Радаев.

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