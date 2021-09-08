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Общество8 сентября 2021 18:29

Две улицы в Заводском районе остались до утра без холодной воды

«КВС» ведут работы
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 8 сентября, в Заводском районе Саратова отключили холодную воду. Это связано с ремонтными работами «КВС».

Для ликвидации повреждений водопровода на Малом Динамовском проезде, 46 ограничили холодное водоснабжение для жителей Малого и Большого Динамовских проездов.

Вернуть воду обещают к 6 утра завтрашнего дня.

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