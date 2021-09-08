Валерий Радаев поручил сформировать ресурс для дальнейшего развития науки и медицины

Сегодня, 8 сентября, прошло заседание координационного совета по вопросам противодействия распространению коронавируса по территории Саратовской области. Губернатор Валерий Радаев обозначил перспективы региона в системе санитарной безопасности.

Радаев рассказал, что институт «Микроб» уже официально вошел в санитарный щит. Так, решив проблему с кадрами, может получиться стать опорным блоком в системе санбезопасности.

- Наука, современная клиническая база, медицинские силы – это и есть ресурс для дальнейшего развития. Наша задача - в кратчайшие сроки этот ресурс полностью сформировать, - сказал чиновник.

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