Надежда Матвеева: «Работники транспорта и банков – первые жертвы коронавируса»

Сегодня, 8 сентября, в правительстве Саратовской области состоялся очередной координационный совет по противодействию распространению COVID-19. Замначальника регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева рассказала о ситуации в регионе.

Показатель заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день в области составляет 3 455 на сто тысяч населения, что в 1,4 раза ниже, чем в среднем по России. За 35-ю неделю пандемии было зарегистрировано 1 692 случая заболевания. Показатель заболеваемости за эти семь дней в сравнении с предыдущей неделей не увеличился.

Как отмечает Матвеева, наибольший прирост по заболеваемости среди работающего населения отмечается у сотрудников транспортной сферы и банков, а также промышленных предприятий.

По возрастному составу среди заболевших по-прежнему преобладает взрослое население. От общего числа зараженных за неделю дети составляют лишь восемь процентов (135 случаев).

-Уже зафиксированы случаи заноса инфекции в школы. Полностью исключить риски нельзя. На 8 сентября 2021 года очаги инфекции регистрировали в 33 образовательных организациях области. Наблюдается также резкий рост заболеваемости среди пожилых людей: +28% за неделю, - отметила Матвеева.

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