В Саратовской области до конца октября должна заработать единая диспетчерская скорой

В эти минуты проходит координационный совет по вопросам противодействия коррупции на территории Саратовской области. Губернатор Валерий Радаев затронул вопрос работы скорой помощи.

Чиновник отметил, что необходимо увеличить количество бригад. Объединение саратовской, энгельсской и балаковской станций в единую диспетчерскую службу планируют завершить к началу октября.

- Средства - выделены, план действий - понятен. Вызовы скорой из всех районов области должны отрабатываться согласно нормативному времени.

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