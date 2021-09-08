Володин призвал саратовские власти начать капремонт в детских садах

Фото из Telegram-канала сторонников Вячеслава Володина
В Новых Бурасах Саратовской области появится крытая ледовая арена, а в Базарном Карабулаке отремонтируют тротуары. Об этом пишут в своём Telegram-канале сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина.
Политик на встрече с жителями Новых Бурасов рассказал, что местные власти подобрали место, где построят ледовую арену. Начать возведение планируют в следующем году.
Третий этап ремонта пешеходных дорожек там планируют закончить до начала холодов. Завершить 100% тротуаров планируют в следующем году.
А в Базарном Карабулаке Володин обсудил с местными жителями благоустройство района. С тротуарами там аналогичная новобурасской ситуация.
- Также подняли вопрос состояния образовательных учреждений. По новой федеральной программе, которую инициировал Президент РФ, школы будут получать дополнительные средства федерального бюджета на капитальный ремонт. Володин призвал региональные власти запустить и областную программу капремонта школ и детских садов, - говорится в сообщении.
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