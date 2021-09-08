Саратовский технопарк «Almaz Digital» примет первых арендаторов во втором квартале 2022

Технопарк «Almaz Digital»

Сегодня, 8 сентября, в технопарке «Almaz Digital» прошли первые тематические мероприятия. Сам парк примет первых арендаторов во втором квартале 2022.

- По инициативе Вячеслава Володина и при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ на площадку были привлечены такие инвесторы, как: ГК «Ростех», АО «Почта России» и АО «Эр-Телеком Холдинг». К концу года планируется начать процедуру включения «Almaz Digital» в реестр технопарков Минпромторга РФ. Так инвесторы получат доступ к федеральными мерам поддержки. Во втором квартале 2022 года первая очередь технопарка откроет двери для всех желающих резидентов-арендаторов, - сказал Андрей Архипов, заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики региона.

В 2021 году «Almaz Digital» еще успеет провести еще ряд мероприятий, о чем информирует министерство промышленности и энергетики области

Напомним, церемония торжественного открытия технопарка «Almaz Digital» состоялась вчера, 7 сентября, на мероприятии присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин.

Технопарк «Almaz Digital» должен дать региону четыре тысячи рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций в период 2021 – 2025 годов составит порядка 2,2 миллиарда рублей. Под офисные здания и производственные площади будет доступна территория в 40 тысяч квадратных метров.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.