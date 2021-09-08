Жителей Саратова предупредили о надвигающемся сильном ветре

Завтра, 9 сентября, в Саратовской области будет ветрено, об этом информирует ГУ МЧС региона.

Как передают синоптики, в Саратовской области будет усиление западного ветра. Отдельные порывы достигают 15-18 м/с, в Саратове порывы ветра доходят до 15 м/с.

Кроме того сотрудники ГУ МЧС напоминают, что в регионе не снижается уровень пожарной опасности. До 13 сентября в юго-восточных районах Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность: 5 класс.

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