Николай Панков о школе искусств в Шиханах-2: Трубы отопления из разных эпох правильно работать не могут

Николай Панков в Шиханах-2
Сегодня, 8 сентября, депутат Госдумы Николай Панков посетил детскую школу искусств в Шиханах-2.
- Главной проблемой было отсутствие нормального отопления. Трубы разных эпох были свернуты вместе и работали неудовлетворительно. Сейчас проблема решается. На месте работают два подрядчика. Сейчас они делают стеклопакеты, фасад здания. На все это осталось 2,5 месяца. Главное успеть до холодов, — отметил парламентарий и уточнил, что здесь нужно назначить конкретный срок.
Ремонт решено завершить до 20 ноября, на это время уроки продолжатся в местном доме офицеров. Николай Панков также отметил, что в планах также заложено благоустройство территории вокруг школы искусств.
Ремонт ведется на благотворительные деньги.
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