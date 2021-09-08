Два дня на дне притока Волги пролежал внезапно погибший на ночной рыбалке саратовец

Сотрудники СК осмотрели место происшествия и тело Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Энгельса Саратовской области начали доследственную проверку после обнаружения тела саратовца в воде. Сегодня, 8 сентября, сотрудники облспаса достали его со дна в притоке Волги.

По предварительным данным, вечером 6 сентября 51-летний житель Саратова с приятелем отправились рыбачить на лодке. Когда мужчины уже плыли к месту ловли, горожанину стало плохо и он упал за борт. Товарищ пытался найти его, но тщетно, достать тело удалось спустя два дня спасателям.

Следователь и судмедэксперт осмотрели место происшествия и труп. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Сейчас сотрудники регионального СУ СК, сообщает их пресс-служба, устанавливают обстоятельства произошедшего и точную причину смерти.

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