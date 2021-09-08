Десятки улиц в трех районах Саратова и поселок остались без холодной воды

Сегодня, 8 августа, в трёх районах Саратова отключили холодную воду. Это связано с работами «Концессий водоснабжения».
В Волжском районе ограничили водоснабжение на улицах Юбилейная, Павлодарская, Ангарская, Сосновская, Порядковая, а также в Обуховском переулке от Набережной Космонавтов до Лермонтова и на Набережной Космонавтов от Обуховского переулка до Октябрьской.
В Заводском районе воду отключили в квадрате улиц Новокрекингская-Южно-Зеленая-Брянская-Санаторный проезд, а также во всём поселке Князевка.
А в Ленинском районе ограничили водоснабжение на Лунной от Деловой до Вишнёвой.
По всем отключениям вернуть воду обещают к 8 вечера.
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