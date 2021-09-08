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Общество8 сентября 2021 14:28

Десятки улиц в трех районах Саратова и поселок остались без холодной воды

«КВС» ведут работы
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 8 августа, в трёх районах Саратова отключили холодную воду. Это связано с работами «Концессий водоснабжения».

В Волжском районе ограничили водоснабжение на улицах Юбилейная, Павлодарская, Ангарская, Сосновская, Порядковая, а также в Обуховском переулке от Набережной Космонавтов до Лермонтова и на Набережной Космонавтов от Обуховского переулка до Октябрьской.

В Заводском районе воду отключили в квадрате улиц Новокрекингская-Южно-Зеленая-Брянская-Санаторный проезд, а также во всём поселке Князевка.

А в Ленинском районе ограничили водоснабжение на Лунной от Деловой до Вишнёвой.

По всем отключениям вернуть воду обещают к 8 вечера.

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