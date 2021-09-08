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Общество8 сентября 2021 12:51

В Саратове найден труп мужчины с разбитым лицом

Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 7 сентября, в Октябрьском районе Саратова было обнаружено тело 46-летнего мужчины. Труп нашли в квартире на Шелковичной, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

Правоохранители организовали доследственную проверку.

В ходе осмотра тела у него были обнаружены ссадины на лице. Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины.

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