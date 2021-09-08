Грабители в балаклавах связывали жертв в их домах: в Саратове раскрыты преступления 10-летней давности

Следователи по особо важным делам СУ СК Саратовской области закончили расследование серии разбойных нападений. Суд вынес приговор.

- В зависимости от количества совершенных преступлений, 36-летней мужчина, признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище) и ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору). 36 и 38-летние мужчины признаны виновными в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище). 28 и 40-летние мужчины, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «а, » ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору), - говорится в сообщении регионального СУ СК.

Установлено, что утром 2 октября 2010 года тогда ещё молодые люди, одному из которых было 28, а двоим по 25, натянув балаклавы, вломились в дом в Кировском районе. Там они, угрожая травматическим пистолетом и разлив в доме легковоспламеняющуюся жидкость, связали скотчем хозяев дома – семейную пару, и похитили ювелирные изделия, ценности и деньги. Общая сумма награбленного оценили в 152 тысячи рублей.

А утром 24 декабря те же мужчины, надев всё те же маски, дождались выхода из квартиры в Заводском районе 16-летней школьницы. Угрожая девушке пистолетом, они вошли в жилище, где связали её вместе с родителями и похитили ювелирные украшения, ценности и деньги общей суммой более 570 тысяч рублей.

Долгое время раскрыть дела не удавалось. Но в 2018 году стало известно о трех ранее судимых за похожие преступления саратовцах. Правоохранители предположили, что они могут быть причастны и к вышеописанным эпизодам, что оказалось правдой.

Помимо этого, вечером 11 января 2020 года на тот момент 34-летний участник описанных выше преступлений вместе с 38-летним братом и 27-летним товарищем неподалеку от стадиона «Спартак» вскрыли машину 53-летнего местного жителя и украли более четырех тысяч рублей. Преступников «застукали» хозяин авто и его родственник. Злоумышленники распылили им в лица перцовый баллончик и попытались скрыться, но их настигли прибывшие на место полицейские.

- Приговором суда 40-летнему подсудимому назначено наказание в виде исправительных работ сроком 8 месяцев, 38-летнему – наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, 36-летнему – в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 36-летнему – в виде 8 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, 28-летнему - в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, - говорится в сообщении СК.

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