Юную жительницу Саратова изнасиловали 1 сентября на первом свидании

Следователи Октябрьского района Саратова завели уголовное дело об изнасиловании с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Подробности сообщает пресс-службе регионального СУ СК.
По данным следствия, вечером 1 сентября 21-летняя горожанка пошла на свидание с 38-летним новым знакомым. Мужчина пригласил её к себе домой. Там он, угрожая ножом, изнасиловал девушку и лег спать. Тогда барышня сбежала и тут же обратилась в полицию.
Личность злоумышленника установили сотрудники пятого отдела городской полиции. Следователи задержали его и предъявили обвинение. Мужчина не сознался, его заключили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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