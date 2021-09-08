Юную жительницу Саратова изнасиловали 1 сентября на первом свидании

Следователи Октябрьского района Саратова завели уголовное дело об изнасиловании с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Подробности сообщает пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, вечером 1 сентября 21-летняя горожанка пошла на свидание с 38-летним новым знакомым. Мужчина пригласил её к себе домой. Там он, угрожая ножом, изнасиловал девушку и лег спать. Тогда барышня сбежала и тут же обратилась в полицию.

Личность злоумышленника установили сотрудники пятого отдела городской полиции. Следователи задержали его и предъявили обвинение. Мужчина не сознался, его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.