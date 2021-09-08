Саратовцы стали чаще делать ремонт чужими руками

В Саратове значительно вырос спрос на услуги по ремонту квартир. Таковы данные аналитиков сервиса Avito.

В Саратове спрос на ремонтные услуги за год вырос на 26 процентов, а предложение в городе увеличились на 4 процента за тот же период.

Чаще всего саратовцев интересуют услуги по ремонту ванной, их стали заказывать на 115% чаще. Популярно также строительство бань и саун: спрос +53%. На третьем месте по популярности оказалась сборка и ремонт мебели: +47%.

Также в топ-10 вошли услуги электриков, плиточников, остекление окон, сборка, сантехников, установка и ремонт мебели и дверей, а также услуги мастера на час.

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