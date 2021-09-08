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Происшествия8 сентября 2021 9:20

После ДТП с кучей песка в Заводском районе горожанка попала в больницу

Столкнулись два авто
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 8 августа, ранним утром в Заводском районе Саратова из-за кучи песка произошло ДТП с пострадавшими. Подробности сообщили в городской ГИБДД.

По предварительным данным, в 6:45 напротив дома №90 на проспекте Энтузиастов водитель Ford не справился с управлением и въехал в песок, после чего столкнулся с Suzuki.

В последствии аварии пришлось госпитализировать 45-летнюю пассажирку Ford.

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