После ДТП с кучей песка в Заводском районе горожанка попала в больницу

Сегодня, 8 августа, ранним утром в Заводском районе Саратова из-за кучи песка произошло ДТП с пострадавшими. Подробности сообщили в городской ГИБДД.

По предварительным данным, в 6:45 напротив дома №90 на проспекте Энтузиастов водитель Ford не справился с управлением и въехал в песок, после чего столкнулся с Suzuki.

В последствии аварии пришлось госпитализировать 45-летнюю пассажирку Ford.

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