Пенсионер из Балакова не пропустил «десятку» и спровоцировал аварию

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 7 сентября, в Балаковском районе Саратовской области произошла авария с участием пенсионера.

Инцидент был зафиксирован в 13:00 на 22 километре автоподъезда к Балаково от, а/д «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». 68-летний водитель Renault Duster не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21110, за рулем которого находился 33-летний молодой человек. Из-за этого «десятка» врезалась в стоящую «Лада Гранта» без водителя.

В результате ДТП водитель «десятки» с травмами доставлен в медицинское учреждение, об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

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