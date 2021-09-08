Под Хвалынском в столкновении с грузовиком погибли две женщины и пострадал ребенок

В легковом авто были четыре человека Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 7 сентября, утром в Хвалынском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором перевернулся грузовик. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Scania выехал на встречную полосу Фото: ГИБДД по Саратовской области

В 8:30 на 98 километре дороги Сызрань-Саратов-Волгоград 56-летний мужчина за рулем Scania не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с Nissan Serena под управлением 57-летнего водителя.

В результате аварии до приезда скорой скончались две пассажирки легковушки 56-ти и 36-ти лет. Четырехлетнего мальчика из Nissan госпитализировали.

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