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Происшествия8 сентября 2021 9:15

Под Хвалынском в столкновении с грузовиком погибли две женщины и пострадал ребенок

Четырехлетнего мальчика госпитализировали
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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В легковом авто были четыре человека

В легковом авто были четыре человека

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 7 сентября, утром в Хвалынском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором перевернулся грузовик. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Scania выехал на встречную полосу

Scania выехал на встречную полосу

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В 8:30 на 98 километре дороги Сызрань-Саратов-Волгоград 56-летний мужчина за рулем Scania не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с Nissan Serena под управлением 57-летнего водителя.

В результате аварии до приезда скорой скончались две пассажирки легковушки 56-ти и 36-ти лет. Четырехлетнего мальчика из Nissan госпитализировали.

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