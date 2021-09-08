В центре Саратова этой ночью горел военный институт

Сегодня, 8 августа, ночью в центре Саратова произошел пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 3:25 пожарные получили сигнал о дыме в отдельно стоящем двухэтажном здании военного института. Внутри никого не было.

В 4:30 11 расчетам МЧС удалось локализовать огонь на площади 50 квадратных метров. Никто не пострадал.

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