Новое отключение холодной воды в центре Саратова

Сегодня, 7 сентября, в центре Саратова произошла очередная коммунальная авария, ООО «КВС» предупреждает об отключении.

Прорыв трубы произошел по адресу Некрасова,60. На время проведения ремонтных работ прекращено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц Московская - Радищева - Челюскинцев - Комсомольская.

Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

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