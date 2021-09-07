Новое отключение холодной воды в центре Саратова

Сегодня, 7 сентября, в центре Саратова произошла очередная коммунальная авария, ООО «КВС» предупреждает об отключении.
Прорыв трубы произошел по адресу Некрасова,60. На время проведения ремонтных работ прекращено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц Московская - Радищева - Челюскинцев - Комсомольская.
Восстановить подачу воды планируется к 20:00.
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