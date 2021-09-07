В Балаково задержана сутенерша с четырьмя путанами и охранниками

Фото из архива Комсомольской правды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Балакове задержана женщина, которую подозревают в организации притона. Сегодня, 7 сентября, ГУ МВД по Саратовской области сообщило о задержании.

По версии следствия, жительница Балакова командовала четырьмя жрицами любви. Она несколько лет организовывала и планировала их выезды к клиентам для оказания интимных услуг. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД России по Саратовской области задержали сутенершу и ее подопечных в одной из частных саун города.

Помимо дам задержаны были и двое мужчин, служивших у них охраной. По факту организации занятия проституцией против горожанки возбуждено уголовное дело.

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