Трое жителей Балакова убили мужчину и утопили труп

Фото: СУ СК по Саратовской области
Трех жителей Балакова подозревают в убийстве собутыльника. Труп мужчины был утоплен в оросительном канале.
По данным следствия, вечером 31 августа трое жителей Балакова выпивали в кафе. В ходе застолья компания вспомнила давние обиды в отношении общего знакомого и пригласила его на разговор.
Вскоре балаковцы встретились с будущей жертвой во дворе дома на Шевченко. Пьяные агрессоры стали высказывать 42-летнему знакомому претензии, а затем избили его бейсбольной битой. Потерпевший потерял сознание.
Злоумышленники погрузили тело в багажник и вывезли за город. В районе села Подсосенки они привязали к телу 42-летнего мужчины запасное колесо и сбросили его в оросительный канал.
Вскоре подозреваемые были задержаны. Ими оказали трое балаковцев 30, 37 и 40 лет. Сейчас они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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