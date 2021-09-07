В Питерском районе сбита 74-летняя женщина на велосипеде

Авария в Питерке
Вчера, 6 сентября, была сбита 74-летняя женщина на велосипеде. ДТП произошло в Питерском районе Саратовской области.
Сообщение об аварии поступило в 12:10 из села Питерка. 44-летняя женщина на автомобиле Lifan сбила пенсионерку на велосипеде по адресу Советская, 58.
В результате ДТП 74-летняя пострадавшая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.