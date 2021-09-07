В Питерском районе сбита 74-летняя женщина на велосипеде

Авария в Питерке

Вчера, 6 сентября, была сбита 74-летняя женщина на велосипеде. ДТП произошло в Питерском районе Саратовской области.

Сообщение об аварии поступило в 12:10 из села Питерка. 44-летняя женщина на автомобиле Lifan сбила пенсионерку на велосипеде по адресу Советская, 58.

В результате ДТП 74-летняя пострадавшая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

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