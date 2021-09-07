В Саратове 11-летнего мальчика на самокате сбили на «зебре»

Авария на "зебре"
Вчера, 6 сентября, в Саратове 11-летний мальчик был сбит на пешеходном переходе. Он ехал на самокате.
Авария произошла в Ленинском районе. Около 20:00 напротив дома 14а/1 по улице Тархова 11-летний мальчик переходил дорогу по «зебре», когда его сбил Renault Logan, за рулем которого находился 25-летний молодой человек.
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Информация получена от Госавтоиспекциии.
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