В Саратове 11-летнего мальчика на самокате сбили на «зебре»

Авария на "зебре"

Вчера, 6 сентября, в Саратове 11-летний мальчик был сбит на пешеходном переходе. Он ехал на самокате.

Авария произошла в Ленинском районе. Около 20:00 напротив дома 14а/1 по улице Тархова 11-летний мальчик переходил дорогу по «зебре», когда его сбил Renault Logan, за рулем которого находился 25-летний молодой человек.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Информация получена от Госавтоиспекциии.

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