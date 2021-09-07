Саратовская область получит 87,6 миллионов на строительство онкоцентра

Саратовская область получит от федерального правительства дополнительные средства на постройку специализированной больницы.

Онкологический диспансер в Саратовской области получит 87,6 миллиона рублей. В больнице будет 200 коек, в том числе 20 мест для дневного стационара и 12 коек реанимации и интенсивной терапии. Общая стоимость проекта, начатого в 2019 году, составляет 6,5 миллиарда рублей.

Подписанное распоряжение позволит своевременно ввести медучреждение в эксплуатацию, сделает качественную медицинскую помощь более доступной для жителей области.

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