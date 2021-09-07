В центре Саратова расселят еще пять аварийных домов

В центре Саратова расселят еще пять домов, это здания дореволюционной постройки.

В Волжском районе Саратова признаны аварийными пять домов.

Здания расположены по следующим адресам:

- ул. Большая Горная, 77 лит. А,

- ул. Веселая, 29 лит. А,

- ул. Зарубина, 30 лит А и В

- ул. Челюскинцев, 71,

- ул. Челюскинцев, 74 лит. А,

Проживающим там людям предписано освободить занимаемые помещения в течение трех месяцев. Администрация Волжского района обязуется предоставить собственникам квартир жилые помещения по соглашению с нанимателями, общей площадью менее ранее занимаемых или на условиях социального найма.

Снести аварийное жилье планируется до 1 октября 2023 года.

Соответствующее распоряжение за подписью мэра Михаила Исаева публиковано городской администрацией.

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