В центре Саратова расселят еще пять аварийных домов

В центре Саратова расселят еще пять домов, это здания дореволюционной постройки.
В Волжском районе Саратова признаны аварийными пять домов.
Здания расположены по следующим адресам:
- ул. Большая Горная, 77 лит. А,
- ул. Веселая, 29 лит. А,
- ул. Зарубина, 30 лит А и В
- ул. Челюскинцев, 71,
- ул. Челюскинцев, 74 лит. А,
Проживающим там людям предписано освободить занимаемые помещения в течение трех месяцев. Администрация Волжского района обязуется предоставить собственникам квартир жилые помещения по соглашению с нанимателями, общей площадью менее ранее занимаемых или на условиях социального найма.
Снести аварийное жилье планируется до 1 октября 2023 года.
Соответствующее распоряжение за подписью мэра Михаила Исаева публиковано городской администрацией.
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