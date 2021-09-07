В трех районах Саратова отключили воду

Сегодня, 7 сентября, в трех районах Саратова проходят отключения воды, о чем информирует ООО «КВС».

В Кировском районе произошла авария на линии водопровода по адресу Депутатская – Танкистов. Прекращена подача воды по адресам: ул.Танкистов, 97-213; квадрат улиц: Плодородная - Агрономическая - Отрядная - Зерновая. Произошла также аварии по адресу Новоржевского,3. Нет воды у абонентов по адресам Воровского, Пархоменко, Новоржевского, 3-25, Сибирская, от Воровского до Аэропорта: нечетная сторона. Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

В Волжском районе авария по адресу Чернышевского,165/167. Прекращена подача воды по следующим адресам: Чернышевского (от Валовой до Новоузенской); Октябрьская, Григорьева, Шелковичная, Вольская, Соборная, Князевский Взвоз, Нескучный пер., Обуховский переулок, Первомайская, Соляная, Московская, Некрасова, Комсомольская, Челюскинцев, Валовая (от Чернышевского до Набережной Космонавтов). Восстановить подачу воды обещают уже к 12:00.

В Заводском районе авария зафиксирована по адресу Санаторный проезд, 1. На время проведения работ прекращена подача воды для следующих абонентов: Санаторный проезд; Брянская (от Санаторного проезда до 2-ого Акмолинского проезда). Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

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