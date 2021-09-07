Под Энгельсом неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся

Автоинспекция Саратовской области ищет водителя, скрывшегося с места ДТП. Сегодня, 7 сентября, в Энгельсском районе был насмерть сбит мужчина.

По предварительным данным, инцидент произошел в 4:20 на 418 км трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. Около поворота на улицу Геофизическая в поселке Геофизиков был сбит мужчина, данные которого устанавливаются. Пострадавший скончался на месте ДТП от полученных травм.

Водитель, участвовавший в ДТП, скрылся с места аварии. Очевидцев и свидетелей ДТП автоинспекция просит сообщить по телефону: 8-937-145-99-80 или по телефону дежурной части 88453 56-96-29.

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