Мошеннице грозит срок Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Балакове бухгалтер пойдет под суд за уменьшение своей зарплаты, таким образом, мошенница смогла претендовать на субсидии.

Как сообщает прокуратура Саратовской области, с мая 2018 года по январь 2021 года бухгалтер ООО в Балакове подавала в надзорные органы ложные сведения о своей зарплате. Скрывая истинные доходы, она смогла через МКУ «Служба субсидий» получить скидки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Введенные в заблуждение сотрудники организации начислили бухгалтеру более 83 тысяч рублей. Теперь женщине грозит срок за мошенничество и подделку документов. Дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.