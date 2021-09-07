Саратов накроют плотные облака и утренний туман

Сегодня, 7 сентября, в Саратове довольно прохладно и пасмурно, таковы данные Приволжского УГМС.

В Саратове с утра туманно и прохладно: +8 градусов. В разгар дня до +15 градусов. Небо затянуто плотными облаками. Северо-западный ветер дует со скоростью около 4 м/с, а отдельные порывы достигают 9 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность, серьезных осадков не ождается. Ветер дует западный, его скорость составляет 4-9 м/с, отдельные порывы доходят до 12 м/с. Температура колеблется от +13 до +18 градусов.

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