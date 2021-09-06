Вячеслав Володин настоял на ремонте школы 1917 года постройки в Шиханах-2

Володин Саратов

Сегодня, 6 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Шиханы-2. Там обсуждались реконструкция школы искусств, ремонт дорог и тротуаров. Информация поступила из Телеграм-канала сторонников парламентария Володин Саратов.

Володин Саратов

Сейчас в Шиханах-2 идет первый этап ремонта школы искусств. В здании, построенном в 1917 году уже сделана крыша, меняют окна. На ремонте настоял сам спикер Госдумы. К ноябрю планируется завершить полную реконструкцию. Контролировать работы будет Николай Панков.

Осмотрел парламентарий и отремонтированную дорогую Володин предложил до наступления холодов заняться местными дорогами и тротуарами.

Володин Саратов

- Программа по благоустройству должна работать. Надо постараться треть дорог и тротуаров отремонтировать в этом году, - сказал Володин.

Парламентарию так же показали новый открытый физкультурно-оздоровительный комплекс, который приступил к работе несколько дней назад. Жители давно ждали его появления. Они рассказали, что занимаются здесь спортом не только дети, но и все жители Шихан-2.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.