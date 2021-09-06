В доме под Балаково найдены обгоревшие трупы мужчины и женщины

Сегодня днем, 6 сентября, в Балаковском районе Саратовской области сгорел дом. После тушения пожарные обнаружили в нем два трупа.

Возгорание было зафиксировано в 16:08 в селе Быков Отрог. Пожар произошел в частном деревянном доме. Площадь пожара составила 55 квадратных метров. В 17:25 был ликвидирован очаг горения.

При тушении пожарные обнаружили два трупа, по предварительным данным, это были мужчина и женщина. На месте работают два пожарных расчета.

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