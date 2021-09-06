В Саратове аварийным признали пятиэтажное здание бывшего общежития

Аварийное здание

Сегодня, 6 сентября, аварийным признали еще одно пятиэтажное здание в Ленинском районе города.

Аварийным признано пятиэтажное кирпичное здание по адресу Антонова, 12В. Ранее в нем располагалось общежитие.

Здание было построено в 1985 году. Его предписывается снести до 1 сентября 2023 года, а собственники должны освободить занимаемые помещения в течение трех месяцев.

В городской администрации сообщают, что физический износ жилого многоквартирного дома составляет 72 процентов.

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