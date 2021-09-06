На подъезде к Балашову 59-летняя женщина врезалась в сосну и погибла

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 6 сентября, в Балашовском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом: погибла 59-летняя женщина.

Авария случилась в 13:00 на пятом километре автодороги Балашов-Романовка. 59-летняя водитель «четырнадцатой» не справилась с управлением и съехала с дороги. Машина улетела в левый кювет и перевернулась.

В результате ДТП женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте ДТП. Все обстоятельства ДТП устанавливаются госавтоинспекцией региона. На месте работают сотрудники ГИБДД

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