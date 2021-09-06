Арон, Милай, Наум и Магдалина: редкие имена новорожденных саратовцев

За восемь месяцев 2021 года в Саратовской области родились более 12, 2 тысяч детей. Об этом сообщает управление по делам ЗАГС при региональном правительстве.

Всего с начала года отделы ЗАГС зарегистрировали 59 165 актов гражданского состояния. Родились 12 209 детей, из них 5 929 – девочки.

- Чаще всего в саратовских семьях рождались вторые дети в семье – 4 718 регистраций. Первенцы в регионе зарегистрированы 4 431 раз, - рассказала начальница управления Юлия Пономарева.

Из редких имен: Арон, Милай, Наум, Илиана и Магдалина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.