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Общество6 сентября 2021 11:46

Саратовская область получила из федерального бюджета крупную сумму на промышленность

Часть денег отдадут на возмещение затрат на приобретение нового оборудования
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Саратовская область вошла в число 25 регионов, которые получат софинансирование из федерального бюджета. Субъекты федерации прошли конкурс Минпромторга России.

В рамках программы «Развитие промышленности в Саратовской области» регион получит 28,65 млн рублей. Из «своих» предполагается добавить 14,2 млн.

Распределить деньги планируют в IV квартале. Часть денег пойдет на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования. Объявление о начале отбора предприятий-участников разместят в СМИ в конце сентября, уточнили в пресс-службе регионального минпромышленности и энергетики.

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