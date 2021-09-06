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Происшествия6 сентября 2021 10:44

В Татищевском районе из-за замыкания проводки горел двухквартирный дом

На месте работали три расчета
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Горел двухквартирный дом

Горел двухквартирный дом

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 5 сентября, в Татищевском районе Саратовской области произошел пожар. Подробности сообщили в региональном МЧС.

Пожарные получили сигнал об огне в двухквартирном доме в селе Курдюм в 11:54. На место отправили три расчета.

Площадь пожара оценили в 160 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания проводки.

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