В Татищевском районе из-за замыкания проводки горел двухквартирный дом

Горел двухквартирный дом Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 5 сентября, в Татищевском районе Саратовской области произошел пожар. Подробности сообщили в региональном МЧС.

Пожарные получили сигнал об огне в двухквартирном доме в селе Курдюм в 11:54. На место отправили три расчета.

Площадь пожара оценили в 160 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания проводки.

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