В Татищевском районе из-за замыкания проводки горел двухквартирный дом

Горел двухквартирный дом
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 5 сентября, в Татищевском районе Саратовской области произошел пожар. Подробности сообщили в региональном МЧС.
Пожарные получили сигнал об огне в двухквартирном доме в селе Курдюм в 11:54. На место отправили три расчета.
Площадь пожара оценили в 160 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания проводки.
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