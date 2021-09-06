Очевидцы: в профилактории «Сокол» бродячие собаки растерзали косулей в вольере

Фото: АиФ

Вчера, 5 сентября, стало известно о том, что на территории профилактория «Сокол» бродячие собаки убивают и ранят проживающих там косуль.

Как рассказали очевидцы, на территории профилактория «Сокол» в Саратове в вольере жили четыре косули: две взрослых особи и два детеныша. Вместе с ними жили коза и баран. Горожане с удовольствием приходили кормить их и фотографироваться.

Особенно нравились животные детям, именно они стали свидетелем жуткой сцены. По словам саратовчанки, в минувшие выходные, дети, которые пошли кормить косуль, прибежали домой в ужасе. Они рассказали, что две косули пропали, а две сильно пострадали: у них рваные раны на ногах, у одной из косуль поврежден глаз. Свидетели сообщают, что животные стали жертвами стаи бродячих собак. Об этом сообщает АиФ-Саратов со ссылкой на очевидцев.

- Собак тут полно, живут в гаражах. В этот раз они смогли пробраться в загон с копытными, — жалуются потрясенные саратовцы.

Сейчас животные находятся в плачевном состоянии. Как сообщает регионально управление ветеринарии, ведомство уже обратило внимание на инцидент, однако лечение диких животных не в их компетенции.

- Мы проведем проверку и, если агрессивные бродячие собаки будут обнаружены, подадим заявку на отлов, — сообщили "КП-Саратов" в управлении. Судьба самих пострадавших косуль остается под вопросом.

Руководство профилактория «Сокол» сообщает, что ничего не знает об инциденте и ситуацию не комментирует.

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