Дома в Кировском районе до вечера остались без холодной воды

Сегодня, 6 сентября, в Кировском районе Саратова отключили холодную воду. Это связано с работами «Концессий водоснабжения».

Для ремонта на Танкистов, 87, к.2 ограничили подачу воды для жителей следующих домов на Технической: 2, 3, 3а, 3/1, 5, 5а, 5в, 7, 7а, 10/1, 12аБ, 14Б, 14, 16а, 16Б, 16в; также отключение затронуло и дома №30 на Артиллерийской.

Вернуть воду обещают к 8 вечера.

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