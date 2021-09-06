В центре Саратова встали несколько троллейбусных маршрутов

Машины стоят до Чапаева
Фото: Ольга Симонова
Сегодня, 6 сентября, в центре Саратова прервалось движение нескольких троллейбусных маршрутов.
Фото вставших из-за обесточки на пересечении Московской и Чапаева машин прислала в редакцию «КП-Саратов» читательница.
В сообществе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети пишут, что в районе Театральной площади в 8:45 прервалось движение маршрутов №№5, 5а и 109.
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