Жители двух районов Саратова встретили утро без воды

Сегодня, 6 сентября, в Кировском и Заводском районах Саратова отключили воду. Об этом предупреждает ООО «КВС».

В Заводском районе прорыв трубы произошел по адресу Огородная, 111. На время ремонта была прекращена подача холодной воды для абонентов на улицах Огородная от (7-й Нагорной до Большого Динамовского проезда) и Ростовская, 38, 40, а также в частном секторе по улицам Свирская, Станкостроительная, 1-8 Станкостроительные проезды, Белозерская, 1-2 Белозерские проезды, Холмогорская. Воду обещают дать к 8:00.

Коммунальная авария также произошла в Кировском районе по адресу проспект 50 лет Октября, 17. До 8:00 без воды останутся горожане по следующим адресам: Алексеевская, Аптечная, Наумовская, Замковая, Ракетная (от Замковой до Алексеевской). Об этом информирует ООО «КВС».

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