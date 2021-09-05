В Саратове появился информационный бот электротранспорта

В Саратове появился бот, ориентирующий горожан в работе электротранспорта. Об этом пишут в сообществе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

Боту можно задать интересующие вопросы через мессенджер соцсети «ВКонтакте». Создатели предлагают саратовцам поучаствовать в разработке, выбрать имя из предложенных (Диспетчер Бот, Семен, Вася, Гоша, ТБ-605, Ильич) или написать в комментариях свой вариант (например, СГЭТик).

- Все ответы проверяются дежурными, при необходимости они ответят на вопрос. Скоро система должна научиться отвечать на вопросы о дежурных маршрутах, изменениях в их расписании, а вы сможете подписываться на рассылку о происшествиях на интересующих вас маршрутах, подписываться на новости об электротранспорте, узнавать о движении ближайших к вам трамваев и троллейбусов. Конечно же, мы не перестанем развивать систему распознавания вопросов, однако для этого нам необходим большой объем данных, который накопится со временем, - пишут в группе.

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