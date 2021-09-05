Под Саратовом в ванне утонул двухлетний мальчик

Вчера, 4 сентября, в одном из саратовских сообществ в соцсети рассказали о гибели маленького жителя Аткарска.
Ребенок утонул в ванной барака возле дома №4 на Восточной. Сообщалось, что Сотрудникам скорой не удалось спасти захлебнувшегося.
- Медики констатировали смерть ребёнка двух лет. Обстоятельства выясняют правоохранительные органы, - сообщили в региональном минздраве.
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