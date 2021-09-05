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Происшествия5 сентября 2021 7:35

Под Саратовом в ванне утонул двухлетний мальчик

Об этом пишут в соцсети
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Вчера, 4 сентября, в одном из саратовских сообществ в соцсети рассказали о гибели маленького жителя Аткарска.

Ребенок утонул в ванной барака возле дома №4 на Восточной. Сообщалось, что Сотрудникам скорой не удалось спасти захлебнувшегося.

- Медики констатировали смерть ребёнка двух лет. Обстоятельства выясняют правоохранительные органы, - сообщили в региональном минздраве.

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