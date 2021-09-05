Западный ветер и пасмурная погода в Саратове

Сегодня, 5 сентября, в Саратове ветрено и прохладно, о чем информируют специалисты ГУМС в Поволжье.

В Саратове температура колеблется от +10 утром до +15 в разгар дня. Небо затянуто легкими облаками. Ветер дует со скоростью 2 – 6 м/а, отдельные порывы достигают 1-0 м/с.

Дождь идет в Балакове, Татищево и Турках. Ночью в Саратовской области ожидается до -3 градусов.

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