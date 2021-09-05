Голубоглазого и худощавого мужчину ищут в Саратовской области

Фото: "Лиза Алерт" Саратов

Саратовские волонтеры «Лиза Алерт» ищут голубоглазого и худощавого мужчину.

Пропал 33-летний Алексей Фролов, который ранее находился в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. С 5 августа 2021 года его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего составляет 188 сантиметров, его телосложение худощавое, глаза серо-голубые и волосы русые. Во что он был одет в день исчезновения – неизвестно.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 953 053 04 83 инфорг: Екатерина (Феникс).

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